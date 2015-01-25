95047

Scariolo e Rinaldi: il Paternò risorge

Rotondo 3-0 dei rossoazzurri sul campo di Rosolini

A cura di Anthony Distefano
26 gennaio 2015 00:19
Con una doppietta di Scariolo ed una rete di Rinaldi, il Paternò si impone a Rosolini con un netto 3-0. Di seguito, i risultati e la classifica dopo la ventesima giornata del girone B dell'Eccellenza siciliana:

Acireale-Siracusa

Giarre-Città di Messina 1-1

Milazzo-Igea Virtus 1-1

Modica-Città di Scordia 0-2

Rosolini-Paternò 0-3

Viagrande-Castelbuonese 1-0

Taormina-Vittoria 1-0

Ha riposato il San Pio X

CLASSIFICA:

Città di Scordia 40

Siracusa 38

Milazzo 36

Viagrande 33

Acireale 31

Castelbuonese 27

San Pio X 26

Vittoria 25

Igea Virtus 23

Modica 23

Giarre 22

Paternò 19

Rosolini 13

Città di Messina 13

Taormina 11

