Scariolo e Rinaldi: il Paternò risorge
Rotondo 3-0 dei rossoazzurri sul campo di Rosolini
A cura di Anthony Distefano
26 gennaio 2015 00:19
95047.it Con una doppietta di Scariolo ed una rete di Rinaldi, il Paternò si impone a Rosolini con un netto 3-0. Di seguito, i risultati e la classifica dopo la ventesima giornata del girone B dell'Eccellenza siciliana:
Acireale-Siracusa
Giarre-Città di Messina 1-1
Milazzo-Igea Virtus 1-1
Modica-Città di Scordia 0-2
Rosolini-Paternò 0-3
Viagrande-Castelbuonese 1-0
Taormina-Vittoria 1-0
Ha riposato il San Pio X
CLASSIFICA:
Città di Scordia 40
Siracusa 38
Milazzo 36
Viagrande 33
Acireale 31
Castelbuonese 27
San Pio X 26
Vittoria 25
Igea Virtus 23
Modica 23
Giarre 22
Paternò 19
Rosolini 13
Città di Messina 13
Taormina 11