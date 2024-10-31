SCHIANTO NELLA NOTTE A NUORO, MORTI 4 GIOVANI TRA I 17 E I 20 ANNI

Quattro ragazzi di Fonni, nel Nuorese, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono morti in un incidente stradale ieri notte sulla provinciale 69 alla periferia del paese.I quattro sono stati sbalzati...

I quattro sono stati sbalzati fuori dall'auto, una Fiat Punto, che è uscita di strada in una curva ribaltandosi più volte e finendo in una scarpata.

Ancora non si conoscono le cause dell'incidente, avvenuto poco prima della mezzanotte.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, che è stata impegnata per tutta la notte sul posto insieme ai medici e volontari del 118 e ai carabinieri che hanno avviato le indagini di rito.