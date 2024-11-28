SCIOPERO NAZIONALE DEL 29 NOVEMBRE 2024: DISAGI PER LA FERROVIA CIRCUMETNEA E METROPOLITANA DI CATANIA, TUTTE LE INFO

95047

28 novembre 2024 15:49
Sciopero Nazionale del 29 Novembre 2024: Disagi per la Ferrovia Circumetnea e Metropolitana di Catania

La Ferrovia Circumetnea (FCE) e la Metropolitana di Catania informano l’utenza che nella giornata di venerdì 29 novembre 2024 si terrà uno sciopero nazionale, che comporterà modifiche e soppressioni nei servizi. Di seguito, i dettagli sulle variazioni.

Servizio Ferroviario Extraurbano

Le corse subiranno i seguenti cambiamenti:

  • Treno 11: avrà origine da Paternò alle ore 13:00.
  • Treno 12: avrà origine da Randazzo alle ore 13:00.
  • Treno 16: resterà limitato a Biancavilla Poggio Rosso.
  • Treni soppressi: saranno cancellate le corse 5, 7, 8, 10 e 17.

Servizio di Metropolitana

Il servizio sarà sospeso dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

  • Ultime corse prima della sospensione:
    • Da Monte Po: partenza alle ore 8:50.
    • Da Stesicoro: partenza alle ore 8:45.
  • Ripresa del servizio:
    • Prima corsa da Monte Po: ore 13:00.
    • Prima corsa da Stesicoro: ore 13:05.

Autoservizi

Le corse delle autolinee potranno subire soppressioni o limitazioni durante le ore di sciopero. Gli utenti sono invitati a verificare in anticipo eventuali cambiamenti.

Informazioni e Assistenza

Per ulteriori dettagli o chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Informazioni al numero 095 541250.

La Ferrovia Circumetnea e la Metropolitana di Catania si scusano per i disagi e invitano i viaggiatori a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche previste.

