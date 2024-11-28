SCIOPERO NAZIONALE DEL 29 NOVEMBRE 2024: DISAGI PER LA FERROVIA CIRCUMETNEA E METROPOLITANA DI CATANIA, TUTTE LE INFO
Sciopero Nazionale del 29 Novembre 2024: Disagi per la Ferrovia Circumetnea e Metropolitana di Catania
La Ferrovia Circumetnea (FCE) e la Metropolitana di Catania informano l’utenza che nella giornata di venerdì 29 novembre 2024 si terrà uno sciopero nazionale, che comporterà modifiche e soppressioni nei servizi. Di seguito, i dettagli sulle variazioni.
Servizio Ferroviario Extraurbano
Le corse subiranno i seguenti cambiamenti:
- Treno 11: avrà origine da Paternò alle ore 13:00.
- Treno 12: avrà origine da Randazzo alle ore 13:00.
- Treno 16: resterà limitato a Biancavilla Poggio Rosso.
- Treni soppressi: saranno cancellate le corse 5, 7, 8, 10 e 17.
Servizio di Metropolitana
Il servizio sarà sospeso dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
- Ultime corse prima della sospensione:
- Da Monte Po: partenza alle ore 8:50.
- Da Stesicoro: partenza alle ore 8:45.
- Ripresa del servizio:
- Prima corsa da Monte Po: ore 13:00.
- Prima corsa da Stesicoro: ore 13:05.
Autoservizi
Le corse delle autolinee potranno subire soppressioni o limitazioni durante le ore di sciopero. Gli utenti sono invitati a verificare in anticipo eventuali cambiamenti.
Informazioni e Assistenza
Per ulteriori dettagli o chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Informazioni al numero 095 541250.
La Ferrovia Circumetnea e la Metropolitana di Catania si scusano per i disagi e invitano i viaggiatori a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche previste.