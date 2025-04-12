SCONTRO FRA AUTO E MOTO NEL TRAPANESE, MORTI UN UOMO E UNA DONNA DI GIARRE

Paceco (TP) – Due persone hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A29dir “Diramazione per Birgi”, all’altezza del km 0,100, nel territ...

Paceco (TP) – Due persone hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A29dir “Diramazione per Birgi”, all’altezza del km 0,100, nel territorio comunale di Paceco, in provincia di Trapani.

A scontrarsi sono stati una moto e un’automobile, un'Audi condotta da un uomo di 39 anni, originario della provincia di Palermo. Ad avere la peggio i due occupanti della moto: Giovanni Finocchiaro, 60 anni dirigente all’ospedale Sant’Isidoro di Giarre e la moglie Serafina Cantarella, 57 anni, entrambi residenti a Giarre in provincia di Catania. Per loro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i tecnici dell’Anas e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

A seguito dell’incidente, la carreggiata in direzione dell’aeroporto “Vincenzo Florio” è stata temporaneamente chiusa al traffico. La circolazione è stata deviata sulla corsia opposta, in direzione Trapani, per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

L’incidente ha causato forti disagi alla viabilità, con rallentamenti e code che hanno interessato l’intera tratta. Le autorità raccomandano prudenza alla guida e invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.