SCONTRO RA DUE SCOOTER A SCORDIA, MUORE 19 ENNE

Uno scordiense di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 29 per Francofonte a pochi chilometri dall’ingresso della città di Scordia.Il giovane era a bordo del su...

Uno scordiense di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 29 per Francofonte a pochi chilometri dall’ingresso della città di Scordia.

Il giovane era a bordo del suo scooter. Trasportato all’ospedale San Marco per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La salma al momento si trova all’obitorio della struttura sanitaria catanese a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa che venga restituita ai parenti. Il giovane aveva frequentato la palestra del maestro Mario Lanza che stamani si è voluta stringere al dolore dei familiari di Antonio Lopes, pubblicandone anche la foto.

Secondo le prime indicazioni raccolte lo scontro sarebbe avvenuto tra due scooter. Ad avere la peggio Antonio che ha riportato lesioni gravissime e le sue condizioni sono subito apparse disperate ai soccorritori.

Il conducente dell’altro mezzo è stato trasportato nello stesso ospedale ma le sue condizioni non sembrano gravi.

Sul posto i carabinieri.