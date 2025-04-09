SCONTRO TRA AUTO A CAPO D'ORLANDO: MUORE UNA DONNA DI 77 ANNI E TRE GIOVANI FERITI, UNO IN GRAVI CONDIZIONI

Questa mattina, poco dopo le 11:30, un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Capo d'Orlando. La vittima, Rosa Cortese, 77 anni, stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa con il...

La vittima, Rosa Cortese, 77 anni, stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa con il marito, quando la sua Fiat Panda è entrata in collisione con una Fiat Seicento, a pochi passi dal loro domicilio. La donna, pensionata, ha perso tragicamente la vita nell'incidente, mentre il marito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Patti.

A bordo della Fiat Seicento viaggiavano tre giovani, tra i 20 e i 22 anni, originari di Naso e Capo d'Orlando. L'impatto ha causato gravi ferite ai ragazzi, con uno di loro in condizioni critiche. Quest'ultimo è stato immediatamente soccorso con l'elisoccorso e trasferito al Policlinico di Messina.

Gli altri due giovani sono stati trasportati all'ospedale di Sant'Agata di Militello, dove sono attualmente ricoverati.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sant'Agata di Militello, con un'auto pompa serbatoio (APS) e un pick-up attrezzato per le operazioni di soccorso. I vigili hanno estratto uno dei feriti, rimasto intrappolato tra le lamiere della Fiat Seicento, utilizzando attrezzature specializzate come cuscini vetter, divaricatori e cesoie idrauliche. Le loro condizioni sono state giudicate gravi, ma stabili, dopo l'intervento.

La Polizia Municipale di Capo d'Orlando ha gestito il traffico e ha eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore, tanto per garantire i soccorsi quanto per consentire agli agenti di effettuare un'indagine accurata.

La Procura di Patti ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente, affidando il caso alla PM Roberta Ampolo. La violenza dell'impatto e le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine.

Le condizioni di salute dei giovani coinvolti sono critiche ma, almeno per ora, si spera che il bilancio dell'incidente non si aggravi ulteriormente.