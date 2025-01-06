SCONTRO TRA AUTO E MEZZO A DUE RUOTE A RAGALNA: INTERVENTO DEL 118

Un incidente stradale si è verificato oggi, 6 gennaio 2025, intorno alle ore 13 in via Canfarella, a Ragalna. Al momento sono pochi i dettagli disponibili sull'accaduto. Lo scontro ha coinvolto un'aut...

Un incidente stradale si è verificato oggi, 6 gennaio 2025, intorno alle ore 13 in via Canfarella, a Ragalna. Al momento sono pochi i dettagli disponibili sull'accaduto. Lo scontro ha coinvolto un'automobile e un mezzo a due ruote che, per cause ancora in via di accertamento, si sarebbero urtati violentemente.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi. Non sono ancora state rese note le condizioni di salute del centauro.

Per i rilievi e la gestione del traffico, sono presenti sul luogo dell'incidente le autorità competenti. Seguiranno aggiornamenti sul caso non appena emergeranno ulteriori informazioni.