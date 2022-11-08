SCONTRO TRA DUE AUTO A SANTA MARIA DI LICODIA, UNA SI RIBALTA: CONDUCENTE PORTATO IN OSPEDALE

Verso le ore 08.30 di oggi, 08 Novembre 2022 17 ottobre si è verificato un incidente stradale a Santa Maria di Licodia nei pressi dello svincolo per la superstrada 284.Per cause in corso di accertame...

Verso le ore 08.30 di oggi, 08 Novembre 2022 17 ottobre si è verificato un incidente stradale a Santa Maria di Licodia nei pressi dello svincolo per la superstrada 284.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Uno dei due veicoli, in seguito all'impatto, si è ribaltato. Secondo le prime informazioni le due auto si sarebbero scontrate lateralmente: in seguito all'impatto una delle due si sarebbe ribaltata.

Il conducente del mezzo ha riportato alcune ferite, fortunatamente lievi. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Sul posto anche la poliza locale.

L'uomo ferito è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti medici.