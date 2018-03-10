95047

Scontro tra due auto nel catanese, un morto

Una persona è deceduta in un incidente stradale che ha coinvolto due automobili al Km 82,650 della Strada statale 192 della ‘Valle del Dittaino’, nel Catanese.

A cura di Redazione Redazione
10 marzo 2018 13:12
Quel tratto di strada, rende noto l’Anas, è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto, oltre a personale del 118, sono presenti squadre dell’Anas per la gestione del traffico e per consentire la
riapertura della strada nel più breve tempo possibile e delle Forze dell’ordine per i rilievi e le indagini.

IN AGGIORNAMENTO

