SCONTRO VIOLENTO VICINO AL GARIBALDI NESIMA: GRAVE UN MOTOCICLISTA

Catania, 12 dicembre 2024 – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla circonvallazione di Catania, in via Felice Fontana, nelle vicinanze dell’ospedale Garibaldi Nesima.

Lo scontro ha coinvolto una moto e un’autovettura, le cui dinamiche sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento.

Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, che avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: un’ambulanza per prestare le prime cure al ferito e i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Al momento, la prognosi del motociclista resta sconosciuta.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con rallentamenti significativi in una delle arterie principali della città.

Le operazioni di soccorso e rilievo sono ancora in corso per accertare con precisione le cause dell’incidente.