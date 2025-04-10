SCOPERTA DALLA POLIZIA DI STATO UNA DISCARICA DI LIQUAMI INQUINANTI A GRAMMICHELE, DENUNCIATO UN MECCANICO ABUSIVO

La Polizia di Stato ha condotto un’articolata operazione di controllo in una rivendita di veicoli industriali nel territorio di Grammichele dove è stata scoperta la presenza di una discarica di liquam...

La Polizia di Stato ha condotto un’articolata operazione di controllo in una rivendita di veicoli industriali nel territorio di Grammichele dove è stata scoperta la presenza di una discarica di liquami potenzialmente inquinanti.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti della polizia giudiziaria del Compartimento Sicilia Orientale di Catania nell’ambito di un controllo amministrativo che ha fatto emergere un’officina meccanica totalmente abusiva, realizzata in un capannone di circa 200 metri quadri.

I poliziotti hanno avviato gli accertamenti nella rivendita di veicoli industriali, identificando i due parenti intestatari della ditta. Dopo aver scrupolosamente accertato le caratteristiche dei mezzi presenti nell’area, l’attenzione degli agenti della Polizia Stradale si è spostata al grande capannone dove veniva svolta, senza alcuna autorizzazione, l’attività di vendita e riparazione dei veicoli presenti.

Estesi i controlli anche nell’area attigua al capannone, i poliziotti si sono imbattuti in diversi contenuti di oli minerali, batterie esauste, rottami ferrosi e metalli non ferrosi: una vera e propria discarica abusiva, a cielo aperto. Inoltre, è stato trovato parcheggiato nell’area un escavatore che perdeva copiosamente olio che finiva direttamente in una sorgente d’acqua, utilizzato probabilmente per la sosta e il ristoro di alcuni animali portati al pascolo dai terreni limitrofi.

Lo scarico incontrollato e protratto nel tempo ha potuto causare un possibile danno ambientale al punto da rendere necessario il sequestro di tutta l’area sia per svolgere tutti gli approfondimenti specifici del caso, sia per effettuare gli indispensabili interventi di bonifica.

Alla luce della scoperta dei poliziotti, il responsabile della ditta è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’esercizio dell’attività abusiva di autoriparatore e per il mancato disfacimento di rifiuto prodotti da questa attività, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.