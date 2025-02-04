SCOPERTA SERRA DI MARIJUANA IN CASA: ARRESTATO 38ENNE A MASCALUCIA

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania, nell’ambito della costante attività di contrasto alla diffusione e all’uso delle sostanze stupefacenti, una delle principali fonti di guadagno della...

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania, nell’ambito della costante attività di contrasto alla diffusione e all’uso delle sostanze stupefacenti, una delle principali fonti di guadagno della criminalità organizzata, hanno scoperto a Mascalucia un’abitazione in cui un 38enne del posto aveva creato una serra artigianale per la coltivazione di marijuana e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, lo hanno quindi arrestato per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’attività, ha avuto inizio grazie ad un meticoloso lavoro di acquisizione di notizie info-investigative, che ha consentito ai militari di venire a conoscenza della probabile presenza di una piccola serra casalinga nel comune di Mascalucia.

Sono stati quindi predisposti dai militari dell’Arma numerosi servizi di osservazione discreta della zona interessata, con l’obiettivo di individuare prima l’abitazione e successivamente il sospettato.

Localizzato quindi l’appartamento e riconosciuto il soggetto, gli investigatori hanno predisposto un piano di intervento pianificato in ogni minimo particolare. Dopo aver posizionato, quindi, una squadra di carabinieri anche sul retro dell’abitazione per prevenire ogni eventuale tentativo di fuga dell’uomo, un’altra intorno alle 17.00 ha bussato alla porta di casa del 38enne.

L’uomo, ignaro di essere stato osservato e monitorato dagli investigatori, ha aperto il portone senza esitazioni, restando però sorpreso dalla presenza dei militari. Appena entrati, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno subito percepito un intenso odore di marijuana proveniente dall’interno, che ha inevitabilmente rafforzato i sospetti iniziali.

Il mascaluciese non sapeva co

me giustificare il forte odore che aveva chiaramente spinto gli investigatori a procedere con la perquisizione.

Durante il controllo, i militari hanno trovato nella camera da letto oltre 200 grammi di marijuana, suddivisi in due buste e accuratamente riposti all’interno di un armadio, oltre a 2 piante di marijuana in fase di essiccazione, alte circa 45 centimetri

L’ulteriore ispezione degli ambienti ha portato i Carabinieri a scoprire, sul terrazzo adiacente alla camera da letto, una piccola serra artigianale realizzata all’interno di un armadio, dotata di una lampada alogena, un foglio di lamiera riflettente e un ventilatore, contenente altre 2 piante di “cannabis indica” della varietà “FAST BUDS”, alte circa 75 centimetri.

La varietà “FAST BUDS” è un tipo di cannabis ottenuto dall’incrocio di diverse piante, tra cui una che fiorisce rapidamente in base all’età, senza dipendere dalla luce. Questo incrocio consente di ottenere arbusti che crescono e fioriscono in tempi molto brevi, di solito in 8-10 settimane, con un livello di THC molto alto, fino al 25-30%, superiore a quello della cannabis tradizionale.

Questa coltura viene spesso sviluppata in ambienti chiusi, come piccole serre, utilizzando lampade, ventilatori e materiali riflettenti per favorire una crescita rapida e abbondante. Questi metodi permettono di produrre infiorescenze compatte, con cime ricche di resina, particolarmente richieste e di grande valore sul mercato illegale.

La vendita della sostanza sequestrata, da cui si potevano ricavare circa 1400 dosi singole, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro, alimentando un mercato illecito delle droghe che i Carabinieri sono costantemente impegnati a contrastare.

Il 38enne è stato naturalmente dichiarato in stato di arresto, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, e posto a disposizione dall’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento, mentre il materiale rinvenuto, comprese le piante e la sostanza stupefacente già confezionata, è stato posto sotto sequestro.