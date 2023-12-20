SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.6 A REGGIO CALABRIA

Una scossa di terremoto si è verificata in provincia di Reggio Calabria oggi, 20 dicembre. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato che la scossa è stata registrata alle ore 7,...

A cura di Redazione 20 dicembre 2023 08:10

