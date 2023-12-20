SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.6 A REGGIO CALABRIA
Una scossa di terremoto si è verificata in provincia di Reggio Calabria oggi, 20 dicembre. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato che la scossa è stata registrata alle ore 7,...
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato che la scossa è stata registrata alle ore 7,49. La magnitudo è di 3.6. La zona è quella di San Samo. La scossa, durata alcuni secondi, è stata avvertita dalla popolazione.
La scossa è stata percepita pure a Messina.
DATI UFFICIALI
Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: 3 km S Samo (RC), il 20-12-2023 07:49:41 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.0490, 16.0560 ad una profondità di 14 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.