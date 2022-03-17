SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.9 NEI PRESSI DI ISOLE EOLIE

Alle 11.31 i sismografi dell’istituto italiani di geofisica e vulcanologia hanno segnalato una scossa di terremoto di 3,9 gradi della scala Richter in mare tra le Isole di Alicudi e Filicudi a largo di Santo Stefano di Camastra.

La scossa di terremoto si è verificata ad una profondità di soli 9 Km ed è stata avvertita dagli abitanti delle più distanti isole dell’arcipegall delle Eolie in provincia di Messina.

DATI

Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: Isole Eolie (Messina), il 17-03-2022 alle ore 11:31:17 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.493, 14.448 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).