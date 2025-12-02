Scossa di terremoto nello Stretto di Messina: magnitudo 3.6, ipocentro molto profondo
Una scossa di terremoto è stata registrata questa sera, martedì 2 dicembre 2025 alle 23:16, nell’area dello Stretto di Messina.
Secondo i dati della Sala Sismica INGV di Roma, il sisma ha avuto magnitudo ML 3.6 ed è stato localizzato 7 km a nord di Itala (ME), con coordinate 38.1153 – 15.4540 e una profondità di circa 49 chilometri, una profondità molto elevata che ha contribuito a rendere la scossa percepibile ma non particolarmente intensa in superficie.
Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente in diverse zone della provincia di Messina, in particolare nella fascia ionica, e anche in alcuni quartieri di Reggio Calabria.
Al momento non si registrano danni né richieste di intervento, ma la situazione resta in monitoraggio.
Sono attesi ulteriori aggiornamenti dall’INGV nelle prossime ore.