Scossa di terremoto nello Stretto di Messina: magnitudo 3.6, ipocentro molto profondo

Una scossa di terremoto è stata registrata questa sera, martedì 2 dicembre 2025 alle 23:16, nell’area dello Stretto di Messina.Secondo i dati della Sala Sismica INGV di Roma, il sisma ha avuto magnitu...

A cura di Redazione 02 dicembre 2025 23:31

