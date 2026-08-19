Screening mammografico gratuito nel Catanese: Open Day senza prenotazione dal 19 agosto

CATANIA – Tornano gli Open Day dedicati allo screening mammografico promossi dall’Asp di Catania. A partire dal 19 agosto sono in programma nuove giornate dedicate alla prevenzione del tumore della mammella, con appuntamenti che proseguiranno fino al mese di settembre.

Le iniziative sono rivolte alle donne che rientrano nella popolazione destinataria del programma di screening e permettono di effettuare la mammografia con accesso diretto, senza necessità di prenotazione.

Il calendario prevede:

19 agosto – PTA San Giorgio di Catania e PTA di Acireale

21 agosto – Ospedale di Caltagirone

26 agosto – Ospedale di Biancavilla e PTA di Giarre

2 settembre – Ospedale di Militello

9 settembre – Poliambulatorio di Pedara e Poliambulatorio di Vizzini

Le giornate di screening si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 12.

Lo screening mammografico rientra nei programmi di prevenzione oncologica offerti dal Servizio sanitario regionale ed è rivolto alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, con cadenza biennale.

La mammografia, gli eventuali approfondimenti diagnostici e, se necessarie, le successive cure sono gratuiti. Non è richiesta nemmeno l’impegnativa del medico di medicina generale.

L’obiettivo è favorire la diagnosi precoce del tumore della mammella, individuando eventuali lesioni anche quando non sono ancora comparsi sintomi. Una diagnosi tempestiva consente infatti di intervenire prima e aumenta le possibilità di efficacia delle cure.

Lo screening non si limita alla sola esecuzione della mammografia, ma prevede un percorso organizzato di presa in carico della donna: dall’esame iniziale agli eventuali approfondimenti diagnostici fino, quando necessario, all’avvio del percorso terapeutico.

Per informazioni sui programmi di screening oncologici, per verificare se si rientra nella popolazione destinataria o per prenotare un appuntamento è possibile contattare il numero verde gratuito dell’Asp di Catania 800 894 007, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il lunedì anche dalle 15 alle 17.30.