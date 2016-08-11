Semaforo verde (finalmente) al Bilancio consuntivo

Votato ieri sera in consiglio lo strumento finanziario per il quale la Regione aveva inviato il commissario ad acta

95047.it Il consiglio comunale ha da dato, ieri sera, il via libera al Bilancio consuntivo relativo allo scorso anno. La mancata approvazione dello strumento finanziario nei tempi corretti, aveva portato la Regione a nominare un commissario ad acta che avrebbe portato a spingere lo stesso a far sì che l’assise lo deliberasse. Alla fine, come detto, ieri sera è arrivato finalmente il semaforo verde al Consuntivo. Non sono mancati momenti di aspra critica dagli scranni della minoranza in consiglio nel merito e sul contenuto dell’atto. Come a proposito, ad esempio, delle cifre legate all’evasione dei tributi: rifiuti a parte, non è passata inosservata la voce nella quale dell’oltre 1 milione e mezzo mancante all’appello si sia stati in grado di recuperare poco più di 150 mila euro. Sul fronte del Bilancio di previsione, ci sarà invece ancor più da lavorare.

Dopo la bocciatura dell’aumento dell’Addizionale Irpef, la quadratura dei conti fatica ad essere chiusa.