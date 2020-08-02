SETTE I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, SEI SONO A IN PROVINCIA DI CATANIA

Sono sette i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai giorni scorsi: sei dei nuovi positivi sono stati individuati in provincia di Catania, l'altro inv...

Sono sette i nuovi casi di Coronavirus riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai giorni scorsi: sei dei nuovi positivi sono stati individuati in provincia di Catania, l'altro invece in provincia di Siracusa. Salgono così a 3.305 i casi totali nell'isola, comprendendo anche guarigioni e decessi.

Gli attuali positivi sono 285 (+4), aumentano invece di tre unità i guariti che raggiungono quota 2.737. Per quanto riguarda i ricoveri i numeri restano stabili: 36 quelli in regime ordinario e 3 quelli in terapia intensiva. Diventano 246 le persone in quarantena domiciliare (+4), fermo ormai da settimane il numero dei decessi (283).

Sono 239 i contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, di nuovo in calo rispetto al giorno precedente (ieri erano stati 295). Secondo i dati del ministero della Salute sono 8 le nuove vittime (ieri erano state 5). I tamponi effettuati sono stati 43.269, ben 17 mila circa meno di ieri. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi, che sono stati trovati soprattutto in Emilia Romagna (+49), Lombardia (+38) e Veneto (+45).

Sono 200.460 (+231 rispetto a ieri) le persone guarite dal Covid in Italia dall’inizio dell’emergenza. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute sono invece 42 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Aumentano lievemente invece i ricoverati con sintomi, che sono ora 708 (+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.706 (-3), gli attualmente positivi 12.456 (-1). I casi totali sono ora 248.070.