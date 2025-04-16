SI È CONCLUSO A PATERNÒ IL TORNEO INVERNALE DI PEPPE FALLICA: IL TORNEO ESTIVO È ORMAI ALLE PORTE

Paternò si è trasformata, per otto intensi mesi, nel palcoscenico di un Torneo di calcio amatoriale più appassionanti e partecipati degli ultimi anni. Centinaia di giocatori coinvolti, 12 squadre e un...

Paternò si è trasformata, per otto intensi mesi, nel palcoscenico di un Torneo di calcio amatoriale più appassionanti e partecipati degli ultimi anni. Centinaia di giocatori coinvolti, 12 squadre e un unico, grande filo conduttore: l’amore per il calcio

Il torneo, organizzato da Peppe Fallica, ha riunito atleti, amici e appassionati da tutto il territorio, ed è stato un inno allo sport, alla passione e alla determinazione.

Un torneo che ha saputo regalare emozioni forti, colpi di scena e spettacolo puro fino all’ultimo minuto.

La serata conclusiva, Lunedì 14 Aprile, è stata il degno epilogo di questa lunga avventura sportiva: una vera festa dello sport.

Paternò ha risposto presente, mostrando quanto il calcio possa unire e animare un’intera comunità.

I Vincitori

Campionato e Champions League: Monza di Fabio Virgilito

Seconda classificata: Cagliari di Salvatore Papandrea e Vittorio Zammataro

Le due squadre, Monza e Cagliari, hanno dato vita a un duello entusiasmante, fatto di qualità, intensità e rispetto reciproco. Un testa a testa che si è deciso solo all’ultima giornata, con il Monza che ha avuto la meglio, consacrandosi campione assoluto.

Vincitori Europa League: Lazio di Luca Gammeri

Un gruppo giovane, affiatato, che ha dimostrato tecnica e maturità.

Un plauso speciale va anche a Nino Gammeri, per il suo straordinario senso di sportività che ha accompagnato tutta la competizione.

Coppa Disciplina: Milan – Squadra più educata e corretta del torneo.

Squadra Rivelazione: Juventus – Giovani provenienti da Centuripe (prov. di Enna) che hanno sorpreso tutti con entusiasmo e talento.

Premi Individuali

Premio arbitro: Dino Arcidiacono

MVP Europa League: Samuel Laureliano

MVP Champions League: Santo Corsaro

Premio alla serietà: Venezia di Giuseppe di Vita

Premio eleganza: Fiorentina di Emanuele Giangreco e Luca Sinatra

Premio dirigenza: Hellas Verona di Gaetano Palumbo

Premio miglior allenatore: Nino Gammeri

Miglior gol: Salvo Leanza (una splendida rovesciata)

Miglior giovane: Giuseppe Pannitteri

Miglior difensore: Francesco Rifici

Miglior centrocampista: Dario Signorello

Miglior attaccante: Emanuele Longhitano

Capocannoniere: Stefano Gulisano

Miglior portiere: Giorgio Frisenna

Miglior giocatore: Alessio Gulisano

Ognuno ha dato il proprio contributo con passione e correttezza, alimentando una realtà sportiva che fa onore al nostro territorio.

A Paternò è nato qualcosa di bello. Un progetto sportivo, ma anche umano, che ha unito generazioni, promosso valori sani e creato legami autentici. Questo torneo è la dimostrazione che, con cuore e impegno, lo sport può diventare una vera festa di comunità.

E adesso? Adesso si riparte.

Peppe Fallica dà appuntamento al Torneo Estivo, grande vetrina del nostro paese, perché la voglia di stare insieme, di giocare, di creare momenti veri… non si ferma mai.