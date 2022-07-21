Si è spento a 60 anni Filippo Gianninò, proprietario di una storica cartoleria

Ennesimo lutto in città per la prematura scomparsa di Filippo Gianninò, storico commerciante di Paternò che gestiva un negozio di cartoleria e servizi in viale Umbria nei pressi dell'ospedale Santis...

Ennesimo lutto in città per la prematura scomparsa di Filippo Gianninò, storico commerciante di Paternò che gestiva un negozio di cartoleria e servizi in viale Umbria nei pressi dell'ospedale Santissimo Salvatore.

Filippo era nato 60 anni fa e ha dedicato tutta la vita al lavoro nel suo negozio, amava la gente e instaurava un bellissimo rapporto con tutti i suoi clienti che accoglieva con un sorriso e una battuta, sempre disponibile ad accontentare le loro esigenze".

La notizia della scomparsa si è diffusa velocemente tra le tante persone che la conoscevano e anche sui social sono stati pubblicati tanti messaggi di cordoglio per la perdita di una persona tanto amata e apprezzata.

i funerali si svolgeranno domani, 22 Luglio 2022 alle ore 10 nella Chiesa dei Cappuccini.

La redazione di 95047.it si associa al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari.