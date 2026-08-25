Sicilia, oggi 25 agosto caldo intenso: disagio molto elevato e punte fino a 42°C

Giornata di caldo intenso e in alcuni casi molto intenso oggi, martedì 25 agosto, in Sicilia, con condizioni particolarmente pesanti soprattutto nelle zone interne e lungo alcuni settori dell’Isola.

Secondo l’Indice THOM, utilizzato per valutare il disagio fisiologico provocato dalla combinazione tra temperatura e umidità, per oggi viene indicato un livello di disagio elevato o molto elevato su gran parte della regione.

Le condizioni più difficili sono previste sul Palermitano, Trapanese, Nisseno, Ennese, Piana di Catania, Siracusano e lungo il Ragusano costiero, dove il disagio da calore sarà diffusamente molto elevato. Sul resto della Sicilia il livello viene comunque indicato come elevato.

A rendere ancora più pesante la giornata saranno le temperature. Le previsioni indicano per oggi punte intorno ai 40-42°C tra Palermitano, Catanese e Siracusano, con valori prossimi ai 42°C anche nella Piana di Catania.

La Sicilia si trova infatti sotto l'influenza di un campo di alta pressione subtropicale che sta favorendo l’arrivo di masse d’aria molto calda. In alcune zone, inoltre, locali venti di caduta potranno contribuire a far aumentare ulteriormente le temperature.

Particolare attenzione viene raccomandata durante le ore centrali della giornata. Anziani, bambini piccoli e persone più vulnerabili dovrebbero limitare l’esposizione nelle ore più calde, mentre per tutti è importante mantenersi ben idratati e, quando possibile, restare in ambienti freschi e ventilati.

E il caldo potrebbe aumentare ulteriormente da domani e nei giorni successivi. Le attuali previsioni indicano infatti una nuova intensificazione dell’ondata di calore almeno fino al 28 agosto, con le temperature più elevate attese soprattutto nelle zone interne della Sicilia.

La Protezione Civile regionale ha inoltre pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore relativo alla giornata del 25 agosto.

Si apre quindi una fase particolarmente rovente di fine agosto: oggi caldo opprimente su buona parte della Sicilia e nei prossimi giorni valori che potrebbero salire ancora, soprattutto nelle aree interne.