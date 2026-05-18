🌦️ Sicilia, settimana fresca e instabile: nel weekend tornano ad aumentare le temperature

Possibili brevi rovesci già da oggi nelle zone interne centro-orientali. Temperature fresche per gran parte della settimana, ma nel weekend è atteso un graduale aumento.

Sicilia si prepara ad affrontare un’altra settimana caratterizzata da temperature piuttosto fresche per il periodo e da condizioni meteo a tratti instabili, soprattutto nelle zone interne dell’isola.

Già dal pomeriggio di oggi saranno possibili brevi rovesci sparsi, in particolare sui settori interni centro-orientali della regione. I fenomeni dovrebbero comunque risultare localizzati e di breve durata, ma non si esclude qualche improvviso acquazzone nelle aree collinari e montuose.

Secondo le attuali previsioni, il clima resterà fresco almeno nella prima parte della settimana, con temperature spesso sotto le medie tipiche di maggio e venti a tratti moderati dai quadranti orientali.

Nel corso dei prossimi giorni non mancheranno ulteriori episodi di lieve instabilità pomeridiana, ancora una volta concentrati prevalentemente nelle aree interne della Sicilia, mentre lungo le coste il tempo dovrebbe mantenersi più stabile con ampie schiarite alternate a nuvolosità variabile.

Gli esperti osservano inoltre la possibilità di nuove infiltrazioni d’aria più fresca da est tra venerdì e il weekend. Tuttavia, proprio verso la fine della settimana, le temperature potrebbero tornare gradualmente ad aumentare, riportandosi su valori più consoni al periodo.

🔜 Ulteriori aggiornamenti meteo sono attesi nelle prossime ore.