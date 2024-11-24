SICILIA TRA LE REGIONI CON PIÙ DIVORZI NEL 2023: 1,6 OGNI MILLE ABITANTI

iguria, Sicilia e Sardegna nel 2023 sono state le Regioni italiane dove le coppie hanno divorziato di più con 1,6 divorzi ogni mille abitanti, rispetto alla media nazionale di 1,4, circa il 33% in più...

Lo rileva l'Istat nell'ultimo report sull'andamento di matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi in Italia.

Sono stati 2.344 i divorzi in Liguria nel 2023, di cui 599 giudiziali presso i tribunali, 915 consensuali presso i tribunali, 206 consensuali con negoziazioni assistite da avvocati e 624 consensuali presso lo stato civile.

In Sicilia sono stati 7.538, di cui rispettivamente in base all'ordine precedente 2.914, 2.960, 825 e 839. In Sardegna sono stati 2.481, di cui rispettivamente 878, 1.039, 76 e 488.

Dei 79.875 divorzi conclusi in Italia nel 2023, 12.363 sono avvenuti in Liguria, Sicilia e Sardegna, il 15,5% del totale nazionale.

"Considerando i divorzi per 1.000 abitanti, a livello nazionale l'indicatore è pari a 1,4, stabile rispetto all'anno precedente - spiega l'Istat -. La variabilità territoriale va riducendosi e si assiste a una progressiva convergenza tra i livelli registrati nel Nord e nel Mezzogiorno.

A livello regionale, in cima alla graduatoria ci sono Liguria, Sicilia e Sardegna".