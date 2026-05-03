👉 Sicilia, tragedia nell’Ennese: 65enne trovato morto in un laghetto agricolo

Dramma nell’Ennese, dove un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita all’interno di un laghetto artificiale adibito ad uso agricolo in contrada Gaito, nel territorio di Calascibetta.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un uomo caduto nello specchio d’acqua. Immediatamente sono state attivate le ricerche, che hanno visto impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Enna, supportate dal nucleo elicotteri di Catania e dai sommozzatori del Corpo nazionale.

Proprio i sommozzatori, al termine delle operazioni, hanno recuperato il corpo ormai privo di vita del 65enne.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a fare piena luce su quanto successo.