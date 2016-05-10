“Sindaco, giunta e uffici ci hanno lasciato senza Bilancio”

I CONTI DEL COMUNE. “Il consiglio non ha alcuna colpa”, tuona la presidente dell’assise Laura Bottino. Ma la situazione resta drammatica

95047.it Sulla questione dei conti del Comune, interviene all’indomani della seduta di consiglio, la presidente del consiglio Laura Bottino. La situazione è delicata e caotica e le parole del primo consigliere di Palazzo Alessi non lasciano scampo ad interpretazione: “Voglio evitare che si faccia di tutta l' erba un fascio. Noi ci troviamo al 10 Maggio, la scadenza prefissata per l'approvazione del Conto consuntivo 2015 e del Bilancio di previsione 2016 era il 30 Aprile, senza uno schema di bilancio approvato dalla giunta. Né il bilancio preventivo. Né il bilancio consuntivo. La Giunta è inadempiente. Questa è la verità. Tutto il resto sono chiacchiere da bar”.

La presidente ritorna, poi, su quella che è stata la comunicazione da parte degli uffici a fine mese scorso: “Soltanto il 20 aprile, con metodo poco ortodosso, il Responsabile finanziario ha sentito il bisogno di lanciare l'allarme finanziario. Dove sono stati il Sindaco e gli uffici fino ad oggi? Più volte io ho richiamato, per iscritto, alla predisposizione degli atti di bilancio gli organi competenti. Inascoltata. Ebbene, oggi dico che il Consiglio Comunale, nella sua totalità, non ha alcuna colpa. Non è semplicemente messo nelle condizioni, così come prevede la legge, di riequilibrare il bilancio. Semplicemente perché il bilancio non c'è. Ho il dovere difendere questo consiglio comunale da attacchi indiscriminati. Piuttosto, chi di dovere, si attivi - anche se in ritardo - a predisporre gli atti di bilancio”.