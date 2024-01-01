SINERGIA OLIMPICA IN STAGE: TAEKWONDO MARLETTA E L'OLIMPIONICO LEONARDO BASILE APRONO IL 2024 SPORTIVO A PATERNÓ

Il Centro Taekwondo Marletta è lieto di annunciare un evento senza precedenti con la partecipazione del prestigioso campione, Leonardo Basile. Nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2024, presso e-Space M...

Il Centro Taekwondo Marletta è lieto di annunciare un evento senza precedenti con la partecipazione del prestigioso campione, Leonardo Basile. Nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2024, presso e-Space Multisport di Paternò, gli atleti avranno l'opportunità di perfezionare le proprie abilità sotto la guida esperta di Leonardo Basile, atleta olimpico, Campione del Mondo e d'Europa.

Questo incontro esclusivo, dedicato agli atleti del Taekwondo Marletta, si configura come un'esperienza intensiva di crescita personale e sportiva. Il Maestro Tony Marletta in sinergia con il Maestro Leonardo Basile danno il via al proetto che prevederà più incontri all'anno.

Oltre alle sessioni di allenamento di alto livello, l'evento mira a promuovere i valori che rendono questa disciplina unica. Questa straordinaria esperienza prende vita nel contesto prestigioso di e-Space Multisport, un centro di eccellenza riconosciuto per la qualità organizzativa, strutturale e la diversità delle sue attività sportive.

E-Space Multisport si conferma come il cuore pulsante di questa giornata straordinaria, dove lo sport dei campioni diventa la vera essenza di ogni attività. A Paternò, e-Space Multisport e Taekwondo Marletta aprono il 2024 sportivo puntando all'eccellenza di livello mondiale.