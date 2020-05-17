SOCCORSA CICLISTA INFORTUNATASI SULL’ETNA

Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri, l’intervento di soccorso ad una ciclista catanese, infortunatasi sulla Pista Altomontana, il lungo anello di sterrato che abbraccia l’Etna da nord a sud. I...

Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri, l’intervento di soccorso ad una ciclista catanese, infortunatasi sulla Pista Altomontana, il lungo anello di sterrato che abbraccia l’Etna da nord a sud. I tecnici della Stazione Etna Nord della XXI Zona Alpina del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, dopo essersi coordinati con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, dal quale erano stati allertati intorno alle 18, hanno rapidamente raggiunto la malcapitata, nel tratto di pista compreso tra la Grotta delle Palombe e la Grotta dei Lamponi.

Trattata la ciclista sul posto, l’infortunata è stata successivamente accompagnata fino al Rifugio Ragabo, dove era in attesa un equipaggio del 118.

Sul posto in supporto erano presenti anche i Carabinieri della vicina Stazione di Linguaglossa.