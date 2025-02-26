SOCCORSO AEREO, VOLO SALVA-VITA: BIMBA DI 4 MESI IN GRAVI CONDIZIONI TRASPORTATA DA CATANIA A ROMA

E' stato effettuato nel primo pomeriggio di ieri un volo sanitario urgente da Catania a Roma effettuato con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare a favore di una bimba di soli quattr...

E' stato effettuato nel primo pomeriggio di ieri un volo sanitario urgente da Catania a Roma effettuato con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare a favore di una bimba di soli quattro mesi di vita.

La piccola, in gravissime condizioni di salute e in imminente pericolo di vita, ricoverata a Catania presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele, necessitava di cure specialistiche urgenti, il che ha reso necessario l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare. Giunta in ambulanza all’Aeroporto di Catania-Fontanarossa, la piccola è stata imbarcata sul Falcon 900 intorno alle ore 12:00, accompagnata in volo dal papà e assistita da un medico e un infermiere. Da qui, terminate le operazioni di imbarco, la corsa-aerea verso l’aeroporto militare di Ciampino (RM), sede del 31° Stormo dell’Aeronautica, dove il velivolo è atterrato dopo circa un’ora di volo.

Ad attendere la bimba in aeroporto un’ambulanza del Policlinico Universitario Fondazione Gemelli, dove la bimba è stata subito trasportata per ricevere cure specifiche.

L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa sull’aeroporto di Ciampino, sede stanziale del Reparto di volo.

Il volo, richiesto dalla Prefettura di Catania e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea / 1^ Regione Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe mediche e/o organi, per voli umanitari o, ancora, per missioni di ricerca e soccorso.

Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, senza soluzione di continuità, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero su richiesta di Ospedali, Prefetture e, nel caso di missioni all’estero, di rappresentanze diplomatiche.