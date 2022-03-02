SOLDATO RUSSO CATTURATO DAGLI UCRAINI, LE DONNE GLI PERMETTONO DI TELEFONARE ALLA MADRE - (VIDEO)
Un soldato russo è catturato dalle forze ucraine. Le donne lo rifocillano, gli assicurano che tutto andrà bene e gli permettono di telefonare alla madre e lui scoppia a piangere. La storia toccante sta facendo il giro dei social media.
Altra notizia di oggi è che l’Ucraina ha invitato le madri dei soldati russi catturati sul suo territorio a venirli a prendere. In un post su Facebook il ministero della Difesa ucraino ha fornito indicazioni precise su come spostarsi in Ucraina, quale percorso scegliere e quali numeri di telefoni chiamare. “È stato deciso di consegnare alle loro madri i soldati russi catturati – si legge nel post – Noi ucraini, a differenza dei fascisti di Putin, non combattiamo con le madri e i loro figli prigionieri”.
🇺🇦 #UkraineRussiaWar 🇷🇺
Video: soldato russo 🇷🇺 catturato dagli ucraini 🇺🇦. Una donna lo calma e lo fa parlare con la madre al telefono, assicurandogli che tutto andrà bene. #Ukraine #Russia #Ucraina #UkraineWar #UkraineRussia pic.twitter.com/KHnPbghq5w
— Walter Giannò (@waltergianno) March 2, 2022