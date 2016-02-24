Sono arrivate le Reactions su Facebook

Non più solo Mi piace: da oggi su Facebook si possono scegliere 6 diverse reazioni per esprimere al meglio i propri sentimenti,I nuovi tasti si chiamano “Reactions” (“Reazioni”) oltre al classico “Mi...

Non più solo Mi piace: da oggi su Facebook si possono scegliere 6 diverse reazioni per esprimere al meglio i propri sentimenti,

I nuovi tasti si chiamano “Reactions” (“Reazioni”) oltre al classico “Mi piace” si potranno usare altri simboli, ma anche Love, Ahah, Wow, Sigh e Grrr .

Toccando il tasto per il “Mi piace” si aprirà un menu dal quale scegliere le altre reazioni disponibili. Al contatore dei “Mi piace” si aggiungeranno i conteggi degli altri emoji: se tre amici hanno usato il simbolo della risata, questo sarà indicato al fondo del post con l’emoji corrispondente e il numero 3.

Stavolta l’operazione dovrebbe essere rapida: “In un paio di giorni", conferma la product manager, "tutti gli utenti di Facebook potranno utilizzare il nuovo strumento”. Sui dispositivi mobili bisognerà ovviamente aggiornare l’applicazione all'ultima versione disponibile.