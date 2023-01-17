SORPRESA SU RAI1: NELLA TRASMISSIONE L’EREDITÀ IERI SERA UNA CONCORRENTE È DI PATERNO'

La paternese Zeffira ha partecipato ieri sera al popolare programma televisivo di Rai 1 “L’Eredità”, condotto da Flavio Insinna.Spigliata, sicura, la concorrente Zeffira ha risposto bene a gran parte...

Spigliata, sicura, la concorrente Zeffira ha risposto bene a gran parte delle domande e dopo aver vinto il primo mini gioco , è stata eliminata in una sfida contro il concorrente Elia, non riuscendo ad andare al livello successivo del "triello"

L’Eredità è il game show di Rai Uno in cui 7 concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina. Qui, il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le “parole indizio” per vincere.