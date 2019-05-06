SORTEGGIATI GLI SCRUTATORI, L'ELENCO COMPLETO
A cura di Redazione
06 maggio 2019 19:20
Pubblicati gli elenchi degli scrutatori sorteggiati per le elezioni Europee che si terranno il prossimo 26 maggio e con le quali saranno scelti i deputati che rappresenteranno i paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles.
Le votazioni sono in programma per domenica 26 maggio 2019 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
Lo spoglio avverrà subito al termine delle operazioni di voto.
Il compenso percepito dal presidente sarà di €120, mentre il segretario e gli scrutatori otterranno un forfait di €96.