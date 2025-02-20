SOS ANIMALI: APPELLO PER RITROVARE TOMMY - OGNI AIUTO È PREZIOSO

Cari lettori, oggi desideriamo lanciare un appello per aiutare a ritrovare Tommy, un cane molto amato e ben conosciuto da tutti i cittadini.Tommy ha sempre avuto l'abitudine di uscire da solo per fare...

Cari lettori, oggi desideriamo lanciare un appello per aiutare a ritrovare Tommy, un cane molto amato e ben conosciuto da tutti i cittadini.

Tommy ha sempre avuto l'abitudine di uscire da solo per fare i suoi bisogni e poi tornare a casa, come faceva ogni giorno senza problemi. Tuttavia, da ieri, non è più rientrato. La sua famiglia è estremamente preoccupata e lo sta cercando ovunque, senza successo.

Se qualcuno lo avesse visto o avesse informazioni su dove possa trovarsi, vi preghiamo di contattarci al più presto. Tommy è molto legato alla sua casa e alla sua famiglia, ed è fondamentale che torni presto.

Chiunque abbia avvistato Tommy o possa fornire qualche informazione utile è invitato a chiamare il numero:

Email: [email protected]

WhatsApp: 393 9504777

Ogni aiuto è prezioso, e la famiglia di Tommy è estremamente grata per qualsiasi segnalazione.