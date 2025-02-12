SOTTOPASSO ALLAGATO DI PALAZZOLO, SCOPERTA UNA “COLLEZIONE” DI TARGHE SMARRITE
Ci è giunta la segnalazione di un nostro lettore che, nel tentativo di recuperare la propria targa smarrita a causa dell’acqua alta in un sottopasso, si è imbattuto in una vera e propria raccolta di targhe disperse, accumulate probabilmente a causa delle forti piogge che, trascinandole via dai veicoli in transito, le hanno fatte confluire tutte nello stesso punto.
Una volta individuate, le targhe ritrovate sono state disposte ordinatamente su un muretto nelle vicinanze, nella speranza che i legittimi proprietari possano recuperarle senza dover affrontare lungaggini burocratiche per il duplicato.
L’invito per chi ha smarrito la propria targa in quella zona è di recarsi sul posto per verificarne la presenza, un piccolo gesto di solidarietà che potrebbe rivelarsi davvero utile per molti automobilisti.