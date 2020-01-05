SPOSO TRADITO SI VENDICA MOSTRANDO ALLE NOZZE IL VIDEO DELLA MOGLIE A LETTO CON IL COGNATO

Nella provincia di Fujian, nella Cina sudorientale, è accaduto un fatto che ha dell’incredibile: se ne siamo a conoscenza è grazie a un video che è stato messo in rete sulla piattaforma social cinese...

La storia è questa: una giovane coppia si sta per sposare ma, a pochi giorni dalle nozze, lo sposo scopre che la fidanzata lo tradisce con il cognato, ossia con il marito di sua sorella che, tra l’altro, è pure incinta. L’uomo ha così deciso di vendicarsi in maniera epica: si è sposato lo stesso ma poi, al ricevimento, ha fatto una bella sorpresa alla moglie. Invece di proiettare un filmato che avrebbe dovuto ripercorrere i momenti più belli della loro storia d'amore, infatti, l’uomo ha fatto proiettare un video che mostrava la sua neo sposa al letto insieme al suo amante.

“Pensavi che non lo sapessi?”, ha urlato a quel punto l’uomo a sua moglie che, in tutta risposta, gli ha lanciato contro il bouquet, sotto lo sguardo attonito degli invitati che poi sono dovuti intervenire per dividerli durante un violento litigio. Ovviamente l’uomo si è poi rivolto subito al tribunale per far annullare le nozze. Secondo quanto riportato dai media locali, la scoperta del tradimento sarebbe stata del tutto casuale: l’uomo stava testando il nuovo sistema di videosorveglianza che aveva fatto installare nella casa dove avrebbe dovuto trasferirsi insieme alla sua sposa. Rivedendo i filmati delle telecamere di sicurezza avrebbe così fatto l’amara scoperta: la futura moglie non solo lo ha tradito ma lo ha fatto persino nella loro nuova casa.