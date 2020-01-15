95047

SS121: INCIDENTE NEI PRESSI SVINCOLO VALCORRENTE

15 gennaio 2020 18:40
FLASH

Incidente stradale intorno alle ore 18.00 sulla superstarda ss121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.

Il sinistro ha coinvolto piu’ veicoli.

Sul posto sono immediatamente intervenuti due ambulanze.

Al momento non sono ancora note le condizioni di salute delle persone coivolte, ma secondo le prime informazioni non dovrebbero essere gravi.

Maggiori informazioni potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.

Sul posto si trovano i Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica e la gestione del traffico

Al momento si segnalano lunghissime code in direzione Misterbianco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

