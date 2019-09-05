SS121 LAVORI ANAS, LUNGHE CODE IN DIREZIONE PATERNO'
AGGIORNAMENTO ORE 16.30Per una serie di verifiche sul cavalcavia Graci, sulla superstrada 121, in direzione Paternò all’altezza dello svincolo Misterbianco, traffico congestionato in direzione Paternò...
Per una serie di verifiche sul cavalcavia Graci, sulla superstrada 121, in direzione Paternò all’altezza dello svincolo Misterbianco, traffico congestionato in direzione Paternò
Lunghe code questa mattina ed tuttora in corso sulla ss 121 in direzione Paternò.
Interventi che riguardano dei lavori dell’Anas nel tratto che va, tra lo svincolo Motta Anastasia e lo svincolo Piano tavola, con la chiusura di una corsia, che costringe conseguentemente le auto in transito a posizionarsi su una sola fila.
La coda delle auto in questo momento arriva ben oltre lo svincolo Misterbianco centro