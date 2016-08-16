Stadio “Falcone-Borsellino”: manto erboso in pessime condizioni

Il Comune corre ai ripari: stanziati 4 mila euro per recuperarlo

95047.it “Il manto erboso si presenta sofferente a causa del mancato livellamento del piano di gioco che causa ristagni d’acqua; che il cattivo funzionamento di alcuni irrigatori ha causato in alcune aree una grande presenza di feltro che deve essere rimosso al fine di eliminare la possibilità di attacchi fungini e riseminare l'area interessata; che tale interventi sono necessari perché la presenza del feltro in alcune aree e la difformità del piano di gioco stanno causando la moria del manto erboso con conseguente danno patrimoniale economico per l’Ente”. E’ il contenuto della determina che ha costretto il Comune di Paternò a correre ai ripari e ad approntare un intervento immediato allo stadio “Falcone-Borsellino”: un intervento, forse, tardivo che impegnerà lo stadio per almeno i primi giorni di settembre. Proprio quando scatta la stagione calcistica.

Per la cronaca, il Comune ha affidato con procedura di affidamento diretto l’esecuzione dell’intervento urgente di sistemazione del manto erboso del campo di calcio “Falcone–Borsellino” alla cooperativa Bios Soc. Coop. Sociale con sede a Catania. La somma impegnata è di poco più di 4 mila euro.