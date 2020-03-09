STASERA IN CIELO SPLENDERÀ LA SUPERLUNA, SARÀ PIÙ GRANDE E LUMINOSA DEL NORMALE

Questa sera la Superluna più brillante del 2020. E' la seconda delle quattro previste in stretta successione nel corso dell'anno, dopo la prima di febbraio e quelle previste in aprile e maggio. Sul ca...

Questa sera la Superluna più brillante del 2020. E' la seconda delle quattro previste in stretta successione nel corso dell'anno, dopo la prima di febbraio e quelle previste in aprile e maggio. Sul canale Scienza e Tecnica dell'ANSA l'osservazione in diretta con il Virtual Telescope a partire dalle 17,30, per ammirare la Superluna sorgere sui monumenti di Roma.

Nella notte tra il 9 e il 10 marzo la Luna piena è infatti un po' più vicina, tanto da dare la sensazione di essere un po' più grande e luminosa del solito. "La prossima Superluna apparirà circa il 7% più grande e un po' più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe rendersene conto", rileva l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. "Si tratta di variazioni non proprio eclatanti, che tuttavia - prosegue - aggiungono fascino all'evento e sono una preziosa occasione per ammirale il nostro satellite naturale".

La Luna piena appare un po' più grande e luminosa coincide con il momento in cui si trova alla minima distanza dalla Terra (perigeo): alle 7,34 del 10 marzo, si troverà a 357.122 chilometri dalla Terra, mentre la distanza media è di poco più di 384.000 chilometri. Questa sovrapposizione tra Luna piena e passaggio al perigeo, prosegue Masi, viene ormai popolarmente indicata come Superluna, anche se il termine "non ha alcuna valenza scientifica: in astronomia si preferisce parlare di Luna Piena al Perigeo, ma senza dubbio l'appellativo di Superluna ha un fascino tutto suo".

Secondo Masi, "quella offerta dalla Superluna è una preziosa occasione per invitare a recuperare, in generale, la consapevolezza del paesaggio del cielo presso il grande pubblico anche dalla città, notoriamente poco favorevole alla visione delle stelle a causa dell'inquinamento luminoso". La diretta si inserisce infatti nelle attività del progetto "Dark Skies for All" (Cieli bui per tutti) promosso dall'Unione Astronomica Internazionale (Uai), che punta a sensibilizzare sull'importanza di salvaguardare il cielo dall'inquinamento luminoso.

https://www.youtube.com/watch?v=N-sthZx-s18&feature=youtu.be