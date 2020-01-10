STASERA LA PRIMA ECLISSI DEL 2020: LA LUNA SARÀ OFFUSCATA DALLA PENOMBRA DELLA TERRA

A partire dalle 18 di oggi, occhi puntati al cielo, in particolar modo alla Luna, protagonista della prima eclissi del 2020. Sembrerà che un velo offuschi la Luna, la sua luce apparirà più debole e l'...

Si tratterà, infatti, di una cosiddetta eclissi lunare di penombra, che si verifica quando la Luna passa attraverso la parte più esterna del cono d'ombra che la Terra proietta nello spazio.

Un evento da non perdere. Al momento massimo, circa il 90% del disco lunare sembrerà offuscarsi generando una delle migliori eclissi di penombra possibili.

"Quella è in pratica la percentuale del disco lunare che si troverà all'interno della penombra della Terra" dice Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai).

Il fenomeno astronomico, visibile da Europa, Asia e Africa, durerà circa quattro ore: comincerà alle 18,07, con l'effetto di affievolimento della luce lunare che inizierà sul lato sinistro della Luna, avrà il suo culmine alle 20,10 e terminerà alle 22,10.

Quella di oggi sarà la prima delle quattro eclissi di penombra previste nel 2020, le altre si verificheranno il 5 giugno, il 5 luglio e il 30 novembre.

Nessuna eclissi lunare parziale o totale per quest'anno. La Luna, infatti, non entrerà parzialmente o totalmente nel cono d'ombra della Terra durante il 2020.