SUCCESSO PER IL TEAM KICKBOXING SCIURELLO DI PATERNÒ A LIGNANO SABBIADORO

Dal 11 al 14 Aprile si sono svolti i campionati Italiani di Kickboxing FEDERKOMBAT a Lignano Sabbiadoro. Il team Kickboxing Sciurello di Paternò ha partecipato con sei atleti della categoria Cadetti,...

Dal 11 al 14 Aprile si sono svolti i campionati Italiani di Kickboxing FEDERKOMBAT a Lignano Sabbiadoro. Il team Kickboxing Sciurello di Paternò ha partecipato con sei atleti della categoria Cadetti, tutti piazzatisi sul podio e conquistando complessivamente 12 medaglie.

Nella prima giornata, nella specialità Kick light, sono state conquistate sei medaglie: Oro per Giardina Paola, Argento per Caponnetto Alessandro, Mirenna Vincenzo, e Antonio Pio, e Bronzo per Nicolosi Giorgia e Cozzubbo Giuseppe.

Nella seconda giornata, nella specialità light contact, Mirenna Vincenzo ha ottenuto l'Oro, mentre Caponnetto Alessandro l'Argento, e Giardina Paola, Nicolosi Giorgia, Cozzubbo Giuseppe, e Antonio Pio hanno portato a casa il Bronzo.

Il maestro Sciurello si ritiene soddisfatto dell'ottima prestazione dei suoi atleti, elogiando il loro impegno e la loro determinazione.