Superstrada 121 in tilt: code infinite verso Catania – disagi fino al 18 dicembre
Mattinata complicata per gli automobilisti: anche oggi, 09 dicembre, si registrano lunghe code sulla statale in direzione Catania.Le prime segnalazioni arrivano già da Belpasso – zona industriale, dov...
Mattinata complicata per gli automobilisti: anche oggi, 09 dicembre, si registrano lunghe code sulla statale in direzione Catania.
Le prime segnalazioni arrivano già da Belpasso – zona industriale, dove il traffico ha iniziato a rallentare pesantemente sin dalle prime ore del giorno.
Diverse persone, bloccate in auto da oltre mezz’ora, parlano di continui stop-and-go e grandi difficoltà in prossimità degli svincoli.
Il motivo: restringimenti attivi fino al 18 dicembre
Secondo quanto comunicato dal Comune di Misterbianco, fino al 18 dicembre 2025, nella fascia oraria 07:00 – 18:00, saranno operativi:
- restringimenti temporanei della carreggiata
- in entrambe le direzioni di marcia
- lungo il tratto di competenza comunale della statale.
La misura è prevista dall’Ordinanza n. 390 del 28/11/2025 e rientra in un programma di interventi che comporterà chiusure parziali delle corsie di marcia e sorpasso, con conseguenti rallentamenti inevitabili.
Cosa comporteranno i lavori
Durante l’intero periodo sono previsti:
- segnaletica stradale dedicata;
- personale addetto alla gestione della viabilità;
- possibili code e tempi di percorrenza più lunghi.
L’invito del Comune
L’amministrazione comunale raccomanda agli automobilisti di:
- prestare massima prudenza,
- programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni,
- evitare, quando possibile, gli orari di punta.
I lavori risultano necessari per migliorare sicurezza e qualità della viabilità in uno dei tratti più trafficati dell’hinterland catanese.