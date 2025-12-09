Superstrada 121 in tilt: code infinite verso Catania – disagi fino al 18 dicembre

Mattinata complicata per gli automobilisti: anche oggi, 09 dicembre, si registrano lunghe code sulla statale in direzione Catania.Le prime segnalazioni arrivano già da Belpasso – zona industriale, dov...

Mattinata complicata per gli automobilisti: anche oggi, 09 dicembre, si registrano lunghe code sulla statale in direzione Catania.

Le prime segnalazioni arrivano già da Belpasso – zona industriale, dove il traffico ha iniziato a rallentare pesantemente sin dalle prime ore del giorno.

Diverse persone, bloccate in auto da oltre mezz’ora, parlano di continui stop-and-go e grandi difficoltà in prossimità degli svincoli.

Il motivo: restringimenti attivi fino al 18 dicembre

Secondo quanto comunicato dal Comune di Misterbianco, fino al 18 dicembre 2025, nella fascia oraria 07:00 – 18:00, saranno operativi:

restringimenti temporanei della carreggiata

in entrambe le direzioni di marcia

lungo il tratto di competenza comunale della statale.

La misura è prevista dall’Ordinanza n. 390 del 28/11/2025 e rientra in un programma di interventi che comporterà chiusure parziali delle corsie di marcia e sorpasso, con conseguenti rallentamenti inevitabili.

Cosa comporteranno i lavori

Durante l’intero periodo sono previsti:

segnaletica stradale dedicata;

personale addetto alla gestione della viabilità;

possibili code e tempi di percorrenza più lunghi.

L’invito del Comune

L’amministrazione comunale raccomanda agli automobilisti di:

prestare massima prudenza ,

, programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni,

tenendo conto delle limitazioni, evitare, quando possibile, gli orari di punta.

I lavori risultano necessari per migliorare sicurezza e qualità della viabilità in uno dei tratti più trafficati dell’hinterland catanese.