TAEKWONDO MARLETTA SI DISTINGUE TRA I MIGLIORI IN ITALIA,GIORGIA CATENA, BRONZO NAZIONALE NELLA SERIE A

Giugliano in Campania, Napoli – Al Pala Giuliano lo scorso week end si sono svolti i Campionati Italiani Senior Cinture Nere 2024, prestigiosa competizione organizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA). Tra le protagoniste assolute emerge Giorgia Catena, 19 anni, originaria di Paternò, che ha conquistato uno straordinario terzo posto nella categoria -53 kg.

Giorgia, già campionessa nazionale e medagliata in ogni edizione giovanile e junior, si allena presso gli impianti Marletta e Space Multisport, strutture d’eccellenza che le hanno permesso di perfezionare la sua preparazione. Con determinazione e tecnica impeccabile, ha superato gli ottavi e i quarti di finale con un netto 2-0, vincendo ogni round per superiorità. La sua corsa si è fermata soltanto in semifinale contro Ilenia Matonti, atleta olimpionica dei Giochi di Parigi 2024, vincitrice nella stessa giornata della categoria -53kg.

Questo risultato segna un traguardo storico per il Team Taekwondo Marletta, che per la prima volta conquista una medaglia nella categoria senior (18-35 anni) classe cinture nere in un Campionato Nazionale.

Le dichiarazioni di Giorgia e del Maestro Tony Marletta

"Questo bronzo rappresenta per me una grande soddisfazione e un passo importante nella mia carriera", ha dichiarato Giorgia. "Non avrei potuto raggiungere questo risultato senza il costante supporto del Maestro Tony Marletta e degli allenamenti svolti nel nostro impianto. Questo traguardo è dedicato a tutto il team e alla mia città, che porto sempre nel cuore".

Il Maestro Tony Marletta, guida del team e figura di spicco del taekwondo nazionale, ha aggiunto: "Giorgia è un esempio di dedizione e crescita continua. Da campionessa giovanile è ora tra le migliori atlete senior d’Italia. Questo risultato è il riflesso del lavoro svolto con tutto il nostro staff e un motivo di grande orgoglio per la nostra squadra e per Paternò".

"Ci auguriamo che presto Paternò possa ritrovare la stabilità che merita e che lo sport continui a essere un mezzo di ispirazione e crescita per tanti ragazzi", ha concluso Marletta. Una riflessione che accompagna il successo di Giorgia Catena, simbolo di eccellenza e impegno in un contesto che ha bisogno di nuovi stimoli e prospettive positive.