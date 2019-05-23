TANGENZIALE DI CATANIA: “CERCAVA DI TAMPONARE CHI SORPASSAVA”, TSO PER UN AUTOMOBILISTA - IL VIDEO
Una persona con problemi mentali avrebbe ostacolato temporaneamente la circolazione veicolare mettendosi al centro della carreggiata e iniziando a procedere a bassa velocità con l’obiettivo non solo di impedire agli altri veicoli di sorpassare, ma soprattutto di tamponare più auto possibili.
Solo l’intervento degli uomini della polizia municipale etnea ha impedito che potesse venire a crearsi qualche grave incidente procedendo al fermo dell’uomo e, date le condizioni mentali. ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).