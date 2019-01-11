Tanti auguri a nonna Maria Rosaria che ieri ha compiuto 107 anni!

Un augurio di buon compleanno a nonna Maria Rosaria Orefici che, ieri ha spento 107 candeline.A festeggiarla attorniata dai figli, nipoti, pronipoti e amici pure il Sindaco Nino Naso che ha portato n...

A cura di Redazione 11 gennaio 2019 08:18

