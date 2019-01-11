95047

Tanti auguri a nonna Maria Rosaria che ieri ha compiuto 107 anni!

A cura di Redazione Redazione
11 gennaio 2019 08:18
Un augurio di buon compleanno a nonna Maria Rosaria Orefici che, ieri ha spento 107 candeline.

A festeggiarla attorniata dai figli, nipoti, pronipoti e amici  pure il Sindaco Nino Naso che ha portato non solo gli auguri della Giunta e del Consiglio comunale, ma simbolicamente dell’intera città.





Un momento bello e di condivisione per tutta la comunità paternese: del resto, non capita tutti i giorni di ritrovarsi a festeggiare compleanno a tre cifre.

A Nonna Maria Rosaria va un auguri speciale anche dalla redazione di 95047.it

