Tanti auguri a nonna Maria Rosaria che ieri ha compiuto 107 anni!

Un augurio di buon compleanno a nonna Maria Rosaria Orefici che, ieri ha spento 107 candeline.
A festeggiarla attorniata dai figli, nipoti, pronipoti e amici pure il Sindaco Nino Naso che ha portato non solo gli auguri della Giunta e del Consiglio comunale, ma simbolicamente dell’intera città.
Un momento bello e di condivisione per tutta la comunità paternese: del resto, non capita tutti i giorni di ritrovarsi a festeggiare compleanno a tre cifre.
A Nonna Maria Rosaria va un auguri speciale anche dalla redazione di 95047.it