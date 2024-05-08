TAORMINA, ESCE DI CASA INSIEME AL CAGNOLINO E SCOMPARE: SI CERCA LA 17ENNE DENISE
Una ragazza di quasi 18 anni, Denise D'Arro, è scomparsa dalla frazione di Trappitello, a Taormina (Messina).Nel pomeriggio la madre ha presentato una denuncia ai carabinieri.La Prefettura ha immediat...
Una ragazza di quasi 18 anni, Denise D'Arro, è scomparsa dalla frazione di Trappitello, a Taormina (Messina).
Nel pomeriggio la madre ha presentato una denuncia ai carabinieri.
La Prefettura ha immediatamente attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, a cui partecipano tutte le forze di polizia e i vigili del fuoco.
Per dare supporto alle ricerche e per la più ampia diffusione della notizia, è stata resa pubblica anche la foto della ragazza, che diventerà maggiorenne il prossimo 5 giugno: capelli rossi, occhi azzurri, alta 1,80.
Al momento della scomparsa indossava jeans di colore blu, maglione nero e scarpe bianche.
Di Denise non si hanno più notizie dalle 20 del 2 maggio quando la ragazza si è allontanata volontariamente dalla sua residenza, portando con sé il suo cane di colore bianco, facendo perdere le proprie tracce. Il suo telefono cellulare risulta spento.