Telefonata al 112: “Stanno rubando una macchina”

E' accaduto a Paternò la notte scorsa. Ai domiciliari sono finiti un 21enne ed un 18enne

95047.it I carabinieri della Compagnia di piazza della Regione hanno arrestato, in flagranza, due giovani paternesi incensurati, di 21 e 18 anni, accusati di furto aggravato in concorso.

La notte scorsa, grazie alla telefonata di un cittadino al 112, con la quale segnalava il furto di una Fiat Panda da parte dei due, una pattuglia del Nucleo Radiomobile è riuscita ad intercettare l’auto e, dopo un concitato inseguimento, è riuscita a bloccarla in via del Diamante arrestando i due ladri. La macchina è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati ristretti ai domiciliari.