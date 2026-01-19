Tempesta “Harry”, Acireale, nuova ordinanza del sindaco: chiudono i negozi, stop a strade e raccolta rifiuti
Prosegue l’emergenza maltempo ad Acireale. Il sindaco Roberto Barbagallo ha annunciato l’arrivo di una ulteriore ordinanza urgente per tutelare l’incolumità dei cittadini in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche legate alla tempesta mediterranea “Harry”.
«L’incolumità dei cittadini prima di ogni cosa», ha sottolineato il primo cittadino, disponendo nuove e più restrittive misure preventive sul territorio comunale.
La nuova ordinanza prevede, in aggiunta ai provvedimenti già in vigore:
- Chiusura di tutti gli esercizi commerciali e delle attività artigianali presenti nel territorio comunale;
- Chiusura della via Montevago nella frazione di Capo Mulini, a ridosso della Strada Statale 114;
- Chiusura della via San Piero Patti nella frazione di Aci Platani (dal civico 94 fino all’incrocio con via San Girolamo);
- Chiusura della via Anzalone nella frazione di Capo Mulini, da via Nazionale per Catania a via Cianciana;
- Sospensione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale;
- Divieto per i cittadini di esporre i rifiuti davanti alle proprie abitazioni.
Il provvedimento si rende necessario alla luce delle previsioni meteo che indicano venti di burrasca, piogge intense e mareggiate eccezionali lungo la costa ionica nelle prossime ore.
L’amministrazione comunale invita la popolazione alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nell’ordinanza.
📌 Seguiranno ulteriori aggiornamenti in base all’evoluzione della situazione meteorologica.