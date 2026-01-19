Tempesta “Harry”, allerta rossa in Sicilia centro-orientale per martedì 20 gennaio 2026: scuole chiuse in tutta la provincia etnea, stop anche ai negozi nel capoluogo
È stato diramato pochi minuti fa il nuovo bollettino della Protezione Civile della Regione Siciliana che prevede, per la giornata di domani, martedì 20 gennaio 2026, una situazione di ALLERTA ROSSA pe...
È stato diramato pochi minuti fa il nuovo bollettino della Protezione Civile della Regione Siciliana che prevede, per la giornata di domani, martedì 20 gennaio 2026, una situazione di ALLERTA ROSSA per rischio idrogeologico sulla Sicilia centro-orientale, mentre sul resto dell’Isola è stata valutata un’allerta di livello arancione.
Secondo quanto comunicato, sono attese condizioni meteo particolarmente critiche, con piogge molto intense, forti raffiche di vento, mareggiate lungo le coste e possibili criticità idrauliche e idrogeologiche.
🏫 Scuole chiuse in tutta la provincia di Catania
A seguito dell’allerta rossa, le scuole rimarranno chiuse in tutta la provincia di Catania, compreso il comune di Paternò, in attesa delle singole ordinanze ufficiali da parte dei sindaci.
Numerosi Comuni hanno già adottato provvedimenti restrittivi. Tra questi Catania, Giarre e Acireale, dove oltre alla chiusura delle scuole è stato disposto anche:
- lo stop alle attività commerciali,
- la chiusura di parchi pubblici e cimiteri,
- la sospensione di eventi, manifestazioni e attività sportive,
con l’unica eccezione per i negozi di prima necessità.
⚠️ Massima attenzione e limitazioni agli spostamenti
La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di limitare al massimo gli spostamenti, uscire solo per motivi strettamente necessari ed evitare le zone maggiormente esposte al rischio, come:
- sottopassi stradali e pedonali,
- corsi d’acqua, torrenti e zone depresse,
- aree costiere soggette a mareggiate.
🔄 Ordinanze in aggiornamento
Nelle prossime ore sono attese nuove ordinanze da parte di diversi sindaci della provincia etnea e delle altre province interessate dall’allerta.
La situazione è in continua evoluzione.
👉 Seguiranno aggiornamenti.
Di seguito il comunicato completo dell’Aeronautica Militare:
COMUNICATO AERONAUTICA MILITARE – PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 19/01/26
IN CONSIDERAZIONE DELLA PRESENZA DELLA TEMPESTA DENOMINATA HARRY, SU
SARDEGNA, CALABRIA E SICILIA PERSISTONO:
- FINO AL MATTINO DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026, PRECIPITAZIONI
INTENSE E ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE ORIENTALE DELLE DUE ISOLE E A
QUELLO IONICO DELLA CALABRIA.
I TEMPORALI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E
FORTI RAFFICHE DI VENTO MENTRE I CUMULATI DI PIOGGIA POTRANNO
ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITÀ;
- FINO AL POMERIGGIO DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026, VENTI DA EST O
SUD-EST CON RAFFICHE TRA BURRASCA FORTE E TEMPESTA E CONSEGUENTI
FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, IN ESTENSIONE DALLE PRIME
ORE DI DOMANI MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026 ANCHE ALLA BASILICATA;
- FINO AL POMERIGGIO DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026 NEVICATE
ABBONDANTI SULLA CALABRIA A QUOTE SUPERIORI AI 1000/1200 METRI.
- FINO AL POMERIGGIO DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026 STATO DEL MARE
MOLTO AGITATO O GROSSO SU TIRRENO OCCIDENTALE, CANALE DI SARDEGNA,
STRETTO DI SICILIA E IONIO.
PERSISTONO INOLTRE FINO ALLE PRIME ORE DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026
VENTI FORTI DA NORD, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE, SULLA LIGURIA
CENTROCCIDENTALE.
SI PREVEDONO INFINE DALLE PRIME ORE DI DOMANI MARTEDÌ 20 GENNAIO
2026 E FINO AL PRIMO MATTINO DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026, VENTI
FORTI DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA
CAMPANIA.
C.N.M.C.A