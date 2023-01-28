TENTANO DI RUBARE UNA MOTO, ARRESTATI DUE MINORENNI A CATANIA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza due minori, per il reato di “tentato furto aggravato in concorso”.Al riguardo, nella serata, i mili...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza due minori, per il reato di “tentato furto aggravato in concorso”.

Al riguardo, nella serata, i militari dell’Arma sono intervenuti in via Genova dove, una passante ha segnalato tramite il 112 NUE, il furto di una moto in sosta.

I Carabinieri, intervenuti tempestivamente con due equipaggi nel luogo indicato, hanno effettivamente sorpreso due giovanissimi intenti ad armeggiare su una Ducati Monster.

I due minori, che come riferito dalla segnalante tentavano di nascondersi ogni qualvolta vedevano transitare un’autovettura, appena hanno riconosciuto le gazzelle dei Carabinieri, si sono dati alla fuga.

Tuttavia i militari operanti sono riusciti a bloccare entrambi i minori ed hanno trovato il più piccolo dei due in possesso di arnesi da scasso, mentre il motociclo presentava con il blocca sterzo rotto, la carenatura divelta ed il blocchetto di accensione manomesso con i cavi elettrici scollegati.

Il Ducati Monster è stato riconsegnato dai Carabinieri al proprietario che, sopraggiunto nel frattempo, nel constatare i danni arrecati al mezzo ha riferito che era stato anche spostato dal luogo dove lo aveva posteggiato.

I due minori sono stati condotti presso il locale Centro di Prima Accoglienza di via Franchetti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.